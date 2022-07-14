Окупантам вдалося прорвати оборону, точаться бої (карта та відео)

Найактивніше ворог на сході та південному сході

Російські окупанти не припиняють атакувати на сході та обстрілювати на півдні України. Так, тримають нашу країну під прицілом ракет із Чорного моря. Для обстрілів на південному фронті використовує як реактивну та ствольну артилерію, так і танки.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, ворога вдалося відбити на кількох напрямках, але є точки, де бої ще триває чи українським військовим довелося відступити. Ворог продовжує поливати вогнем як позиції військових, і населені пункти.

На Слов’янському напрямі ворог відступив після штурму у бік Курульки. Під обстрілом були околиці Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чеполя, Краснопілля, Богородичного.

Атаки на Слов’янському напрямі/Карта — deepstatemap

На Краматорському напрямку ворог обстріляв околиці Краматорська, Сіверська, Григорівки, Закитного, Серебрянки, Спірного. Біля Маяків завдав удару з авіації. Під основною атакою — Верхньокам’янське йде бій, населений пункт обстрілюють з доступної ворогові зброї. Населений пункт знаходиться під ударом, оскільки розташований на захід від захопленого рф Лисичанська.

Карта атак на Краматорському напрямку/Карта — deepstatemap

На Бахмутському напрямку ворог активно обстрілює населені пункти як на північ, так і на південь від Бахмута — під вогнем Соледар, Берестове, околиці Вуглегірської ТЕС і не лише вони. Окупанти штурмували у бік Кодеми та Вершини, але безрезультатно.

У південній частині Донецької області та на Запорізькому напрямку зафіксовано масові обстріли, але активних бойових дій не відзначено. Біля Авдіївки та Кам’янки завдали авіаудари, у бік Кам’янки росвійська провели атаку, частково успішну.

Атака на Кам’янку на Авдіївському напрямі/Карта — deepstatemap

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти вранці обстріляли Миколаїв. Також на сході вони зробили дивний вчинок — згідно з новими картами бойових дій вони зруйнували мости на Слов’янськ з боку своєї атаки — дослідники припустили мотиви такого кроку.