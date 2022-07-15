Навіть не військовий: з'явилися нові подробиці про британця, який помер у полоні бойовиків "ДНР"

Чоловік був інсулінозалежним і помер у полоні бойовиків, які запевняють про належне лікування

Інформацію про смерть громадянина Великої Британії Пола Урі, який перебував у полоні бойовиків квазіреспубліки "ДНР", підтвердили в Інтернаціональному легіоні України. З'ясувалося, що він не воював за Україну, а був співробітником гуманітарної організації Presidium Network.

Як передає "Інтерфакс-Україна", опираючись на пресслужбу Інтернаціонального легіону, померлий британець не брав участь у бойових діях.

"Ми засмучені звісткою про смерть містера Урі. Хочемо уточнити, що він не був в Інтернаціональному легіоні. Він не воював в Україні. Він був співробітником гуманітарної організації, як підтвердила Presidium Network, некомерційна організація, в якій працював містер Урі", — йдеться у повідомленні.

Оскільки громадянин Великої Британії не був легіонером, то додаткової інформації про нього в Інтернаціональному легіоні надати не змогли.

Нагадаємо, що про смерть Пола Урі повідомили самі бойовики квазіутворення "ДНР", зазначивши, що причиною смерті британця у полоні стали "діагнози та стрес". При цьому вони запевняли, що надавали йому медичну допомогу й навіть намагалися обміняти. Бойовики приписали чоловіку "керівництво бойовими операціями на боці України", а також участь у бойових діях в Афганістані, Іраку та Лівії.

Примітно, що у коментарі BBC, мати померлого британця казала, що він має діабет I типу і є інсулінозалежним, що точно не дало б йому можливості брати участь у бойових операціях в Україні, як про це кажуть окупанти.

Як передає видання, після смерті Пола Урі його сім'я звинуватила у трагедії російську владу та тих, хто тримав його в ув'язненні. Рідні британця стверджують, що у момент затримання Пол Урі точно мав при собі інсулін і бойовики "ДНР" не могли не знати, що він від нього залежний. Також зазначається, що окупанти не пускали до британця співробітників Червоного Хреста, тому заяви про те, що йому ніхто не хотів передавати ліки, не відповідають дійсності.

Тіло померлого у полоні британця сім'я хоче повернути на його батьківщину, щоб була можливість встановити причину смерті. Родичі вважають, що його могли катувати. Однак, кажуть правозахисники, шансів на те, що бойовики віддадуть тіло, дуже мало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовики "ДНР" засудили іноземних добровольців ЗСУ до смертної кари. Мова про двох британців — Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марроканця Саадуна Брагіма, яким загрожує розстріл.