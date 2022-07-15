Apple пригрозив розробникам програми "Російський корабель йди..." видаленням: що не так

Американській компанії не сподобалося оприлюднення даних про втрати армії країни-агресора

Компанія Apple назвала "неетичними" дані про втрати російських окупантів у війні проти України і заборонила українським розробникам показувати їх у додатку, який є в AppStore.

Про це йдеться у відповіді американської компанії розробнику програмного забезпечення Atly, який за підтримки Генштабу запустив програму "Російський корабель іди на**й" (додаток має назву РКІН).

Програма дуже проста, але інформативна. У початковій версії на головному екрані позначалася кількість ворожих втрат за окремими категоріями — жива сила, знешкоджена техніка противника по категоріях. А завдяки напівкільцям синього та жовтого кольорів можна було дізнатися скільки ворожої техніки ліквідували ЗСУ, а скільки у росіян ще є в запасі.

Такий вигляд мав інтерфейс додатку РКІН на початку його випуску в AppStore

Однак, раптово в Apple почали вимагати від розробника програми видалити з додатка дані про кількість загиблих російських військових, адже вони вважають таку інформацію "неетичною". Українським програмістам у листі вказали, що якщо дані не заберуть, то додаток видалять з магазину AppStore.

Судячи з оновленого інтерфейсу, Atly таки прибрали інформацію про втрачену живу силу росіян.

Такий вигляд додаток РКІН має станом на 15 липня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в українському Міноборони пояснили, чому не оприлюднюють втрати Сил оборони України у війні проти російських окупантів.