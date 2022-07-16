Скільки російських атак припало на мирну інфраструктуру: цифра вражає

Противник прикривається старими картами та виправданнями, вбиваючи мирне населення

Росіяни все частіше використовують крилаті ракети для атак на різні міста України, знищуючи об’єкти, які жодного відношення до військової справи не мають. За оцінками Міністерства оборони, від загальної кількості ударів з початку повномасштабного вторгнення рф в лютому близько 70% припали виключно на мирну інфраструктуру.

За словами спікера Міноборони Олександра Мотузяника, російські пропагандисти постійно брешуть щодо того, як здійснюються атаки їхньої армії. Про це він розповів в ефірі єдиного телемарафону. За допомогою маніпуляцій та відвертої неправди окупанти прикривають спробу справжнього геноциду українського народу.

Як відомо, від ракетних ударів серйозно постраждали багато міст. Проте частка військових об’єктів із усіх зруйнованих за час таких атак становить лише 30%. При цьому росіяни продовжують твердити, нібито не чіпають мирне населення і житлові будинки — хоча саме це є їхньою пріоритетною метою.

Мотузяник нагадав про удари, завдані по Вінниці, Маріуполі, Миколаєву, Часовому Яру та інших містах. Він переконаний, що росію мають визнати терористичною державою.

Зупинити ж криваві плани Кремля можна лише посиленням системи протиракетної та протиповітряної оборони українських міст, а також знищенням технічного "наповнення" російської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що думає про почастішання ракетних атак президент України Володимир Зеленський і що, на його думку, чекає російських окупантів далі.