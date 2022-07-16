У Пентагоні відповіли на чутки, що Україна продає американську зброю

Пентагон не вбачає потреби відстежувати зброю, яку США поставляють Україні

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що не помітили ознак того, що Україна використовує американську зброю деінде, окрім як у протистоянні окупаційній армії росії.

Відповідну інформацію оприлюднив представник Пентагону, коментуючи питання журналістів видання Politico щодо відстеження озброєння, котре передається українцям, а також впевненості, що вона використовується Києвом за призначенням.

Американський чиновник наголосив, що не відстежувати і не знати, куди йде ця зброя — зовсім різні речі.

"Я маю на увазі, що ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також ніде більше не бачимо ознак, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ", – пояснив він.

Раніше у Пентагоні відзначали, що не вбачають потреби відслідковувати зброю в Україні, адже стовідсотково впевнені, що українці використовують надане їм озброєння виключно на полі бою з росіянами і жодних ознак, що б вона пішла кудись в інше місце помічено не було.

Ситуацію вже встиг прокоментувати міністр оборони України Олексій Резніков під час свого інтерв'ю для видання "ВВС Україна":

"Вони покажуть якийсь умовний NLAW і скажуть, що українці вивозять зброю контрабандою. Це марення", – заявив він.

Читайте також: Категорія Політика Байден отримав лист із Конгресу з приводу Єрмака: як це пов’язано з росією Американські політики хочуть переконатися, що жодного витоку інформації при подальшій співпраці з Києвом відбутися не може

Варто нагадати, що раніше конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має певні зв'язки із країною-агресором і припустила, що західна зброя, яку поставляють Києву з його подачі може бути перенаправлена або продана росії, Сирії, або Мексиці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні Олексій Резніков прокоментував поставку літаків для українських Збройних сил та пояснив, коли варто очікувати на отримання іншою важкої і вкрай важливої для протистояння росіянам зброї.