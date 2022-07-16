В Україні полегшили виїзд за кордон для ще однієї категорії громадян

Багато українців чекають на можливість покинути країну з тих чи інших причин

У зв’язку з військовим становищем, що триває, частина українців все ще не може залишити країну за бажання в будь-який момент. Незважаючи на постійну наявність порушників, є й ті категорії громадян, яким це дозволено. І одній із них — людям з інвалідністю — днями спростили можливість перетину державного кордону ще більше.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики України. Тепер люди з особливими потребами матимуть змогу швидше отримати довідку, яка дозволить їм без проблем виїхати до іншої країни.

Для цього активно використовуватиметься Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). Її розробка ще продовжується, проте всі сили кинуті на можливість максимально швидко завершити підготовку всіх моментів, які стосуються саме осіб з інвалідністю.

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Міністерство розширило функціонал доступний співробітникам відповідних центрів. Це дозволить органам соцзахисту населення якнайшвидше формувати документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю.

Поки що можливість отримати доступна лише в регіонах, де діють пункти перетину державного кордону. Це Волинська, Вінницька, Закарпатська, Чернівецька, Одеська та Львівська області. Довідки видаватимуть ті органи, які безпосередньо функціонують на території пропускних пунктів на держкордоні.

Також представники Мінсоцполітики наголосили, що згаданий сервіс ЄІССС і надалі модернізуватиметься, полегшуючи життя українських громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що співробітники IT-сфери можуть стати наступною категорією населення, якій дозволять мати броню на мобілізацію і, відповідно, виїжджати з країни.

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