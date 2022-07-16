Помічницю відомого колаборанта впіймали і вже засудили: скільки років ув’язнення вона отримала

Фактично, жінка контролювала цілу мережу, яка займалася підривною діяльністю в Україні.

В Україні затримали помічницю херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, якого російські загарбники призначили "заступником керівника" невизнаної окупаційної "адміністрації". Арешт жінки відбувся на території Івано-Франківська.

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, у затриманої було вилучено російський паспорт, а також техніку, на якій є докази її антиукраїнської діяльності. Помічниця Стремоусова намагалася просувати у соціальних мережах ідею відновлення Радянського Союзу.

Створюючи все нові й нові облікові записи в інтернеті, жінка просувала російські гасла, тим самим виправдовуючи дії кривавого диктатора путіна і злочини армії рф. Особливу увагу вона приділяла темі СРСР, "воскресіння" якого їй видалося гарною ідеєю. Щоразу вона використовувала нове ім’я, щоб не викликати підозри в інших користувачів.

Втім, вона не є такою хоча б тому, що за підрив національних ідей при Союзі її могли б надовго заслати в концтабір або ж засудити до розстрілу. Українське законодавство більш лагідне — помічницю Стремоусова засудили лише на п’ять років позбавлення волі.

Цікаво, що свою діяльність жінка вела чомусь не на тимчасово окупованій Херсонщині, радіючи контактам із російськими солдатами, а на підконтрольній території України — в Івано-Франківську.

Нагадаємо, що СБУ активно веде роботу з виявлення колаборантів та зрадників Батьківщини під час війни. Як уже повідомляв "Телеграф", спецслужба підозрює у держзраді помічника одного з чинних українських нардепів. Він був затриманий та визнав провину під час допиту.

Також ми писали про викриту мережу російських "кротів", які зуміли пробратися на дуже високі посади в українському політикумі.