Потужні HIMARS в дії: стало відомо про масову загибель командирів окупантів

росія зазнає серйозних втрат під час боїв на українських землях

Окупаційна армія російської федерації, котра упродовж 143 днів веде криваву війну в Україні, нехтуючи чинними нормами міжнародного права, продовжує зазнавати втрат як серед особового складу, так і серед техніки. Зокрема, завдяки новому потужному західному озброєнню РСЗО HIMARS українські захисники лише за один день ліквідували кілька російських солдатів і представників керівництва військових сил рф.

Відповідну інформацію у своєму Телеграм-каналі, посилаючись на дані "Медіазони", оприлюднив заступник міністра МВС Антон Геращенко. У повідомленні йдеться про те, що 8 липня на території України загинуло п'ять штабних військовослужбовців, а також троє полковників з командування вс рф.

"10 липня Радянський Союз десантників повідомив про удар по командному пункту 106-ї ВДВ, відомо про загибель 3-х полковників з командування: замкомандира з озброєння Максима Кудріна, начштабу Андрія Васильєва та замкомандира з тилу Сергія Кузьмінова. Під час удару також загинули кілька рашистів з оперативного складу, є дані про поранених", — пише Геращенко.

Крім того, він додав, що повідомлення про значні втрати військових сил росії при ударі ЗСУ по штабу в Новій Каховці також частково підтвердилося. Там загинули два російських полковники: Сергій Кенс та Олексій Горобець. Обидва перебували у складі 20-ї мотострілецької дивізії рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше окупаційна армія росії втратила склад боєприпасів на півдні України.