путін захотів захопити ще одну область України: актуальні карти боїв

Навала росіян продовжується і вони хочуть посилити контроль

Завершення оперативної паузи в атаках на Україну, яке прогнозували аналітики, у російському міноборони підтвердили офіційно. Українська розвідка також повідомила про те, що глава міноборони рф міг приїхати на окуповану територію і заявив про посилення наступу. В Інституті вивчення війни вважають, що ворог зосередиться на Слов’янську, Сіверську та Бахмуті, але може спробувати захопити Харківську область повністю.

Тим часом, аналітики відзначили успішні удари HIMARS по складах боєприпасів ворога, які могли вплинути на позиції російської артилерії. Відзначено зменшення теплових аномалій, але через накладання оперативної паузи реальний стан можна буде побачити на Слов’янському та Бахмутському напрямках найближчими днями.

Окупанти атакували біля Сіверська та Бахмута, продовжують обстріли на сході. На окупованій частині посилюють контроль, побоюючись дій партизанів.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Ворог не атакував у бік Слов’янська по землі, але може спробувати просунутися у бік Барвінкового (на південний схід), або паралельно атакувати Краматорськ. Населені пункти на південний схід від Ізюму під вогнем авіації та артилерії.

Сіверськ

Російські війська продовжують штурмувати у бік Сіверська, вони намагаються наступати до нього з боку з боку Лисичанська з північного та південного напрямів. Обстріл для створення умов захоплення міста триває.

Бахмут

Атаки росвійськ на південь від Бахмута продовжуються, вони знову намагаються атакувати Вугледарську ТЕС, ймовірно, намагаюся створити умови для просування у бік міста по пересіченій місцевості.

Карта боїв на сході

Харків

На думку дослідників, володимир путін міг наказати захопити Харків та Харківську область. Таку гіпотезу висунули на основі аналізу частини даних, але у ймовірності такого результату в Інституті вивчення війни сумніваються. Серед ознак такого варіанта є спроба захопити Дементіївку, яка не несе серйозної оборонної функції, але її атакують із 26 червня, а також переговори окупантів. Дії колаборантів та російських ставлеників на окупованій частині області також показують ознаки довгостроковості. В Інституті вивчення війни вважають, що на північ від Харкова найближчими днями можуть посилити атаки.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів і обстрілювати з РСЗВ. Наземних наступальних операцій не відзначено. На окупованих територіях намагаються боротися з партизанами — заполонили Мелітополь військовими, встановили блокпости, на яких оглядають людей. У Каховському районі посилили режим доступу до різних об’єктів, у тому числі й до комунальних та затримують людей за підозру.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомив про натяки оперативного командування "Південь" на те, що ЗСУ в Херсонській області все ж таки просуваються. Тим часом на морі окупантам не солодко, окрім українських військових їм загрожує погода.