Окупанти намагаються прорватися і ведуть розвідку: карта та відео з фронту

Ворог використовує різні методи ведення розвідки

Окупанти продовжують атаки на Харківщину, яку, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, кремль може хотіти захопити повністю. Під вогнем населені пункти на північний схід від міста для розвідки росіяни використовували безпілотник "Орлан-10".

Використання ворогом БПЛА оперативно-тактичного та тактичного рівня для розвідки та коригування вогню окремо відзначив Генштаб ЗСУ. Використовували такий метод розвідки не лише на Харківському напрямі, а й на Слов’янському.

Обстріли велися з різних видів зброї як із боку Ізюма, так і від Лимана та Лисичанська. Під вогнем як військова, і цивільна інфраструктура. Була спроба ворога прорватися в районі Івано-Дар’ївки, але закінчилася безуспішно. Окупанти також атакували у бік Верхньокам’янки, але не відкинули.

Атаки йдуть вздовж лінії фрота і вглиб

На Бахмутському напрямку окупанти не лише обстрілювали українські позиції в районі Новолуганського, Білогорівки, Вершини, Олександрополя та інших населених пунктів на південь і на схід від міста, а й на території Вуглегірської ТЕС. Біля Берестового та Білогорівки українські військові відбили розвідку боєм.

Відзначаються постійні обстріли українських позицій. На південному фронті окрім вогню в районі Нововоронцовки, Білої Криниці, Трудолюбівки та інших населених пунктів відзначається ризик повторного ракетного обстрілу Миколаєва.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти обстрілюють Україну, в тому числі і з Чорного моря, але зараз це утруднено через природне явище. Експерти вважають, що наша країна успішно долає кризи воєнного часу, але попереду важливі випробування.