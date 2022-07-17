Складання мультитесту в Україні та за кордоном: стали відомі часові рамки для школярів

У 2022 році тестування значно відрізнятиметься від звичного багатьом ЗНО

Уже в понеділок, 18 липня, багато українських школярів, які готуються стати абітурієнтами, почнуть складати національного мультипредметного тесту. Як відомо, через війну формат зовнішнього незалежного оцінювання було змінено, через що дітям доведеться "закрити" одразу три предмети одним іспитом. Кожному з учасників НМТ-2022 дуже важливо не запізнюватися, а прибути на місце здачі щонайменше за 10 хвилин до початку тесту.

Коли саме стартує перша екзаменаційна сесія, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти. Цей момент вимагає особливої уваги через те, що багато українців цього разу проходитимуть тест за кордоном.

Початок тестування залежатиме від київського часу. В Україні учасники НМТ-2022 сядуть за виконання завдань о 10:00 (перша зміна) та 15:00 (друга зміна). Однак не в усіх країнах Європи діє той самий часовий пояс, що й у нашій країні. Різниця може становити від години до двох, тому представники сфери освіти презентували спеціальну табличку для кращого орієнтування.

Час проведення НМТ-2022 в Україні та за кордоном

Якщо ж учасник іспиту запізниться та прийде вже після запуску школярів на тестування, йому буде відмовлено у складанні НМТ.

Додатково звіритися з тим, коли потрібно здавати тест, можна в особистому запрошенні, яке формується в кабінеті на сайті УЦОЯО і має бути роздруковане.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, яку важливу деталь учасників тестування просять не розголошувати заради власної безпеки. Також ми писали, яким чином планують проведення іспиту в Україні, якщо в регіоні буде оголошено повітряну тривогу.