Затриманому ексголові СБУ у Криму світить звинувачення за трьома статтями: що відомо

Мінімальний термін лише за однією із статей передбачає позбавлення волі строком на 7 років

Затримання колишнього керівника регіонального відділення СБУ по Автономній Республіці Крим Олега Кулініча наробило чимало галасу. Про нього стало відомо напередодні, а в неділю, 17 липня, правоохоронці нарешті відзвітували, яке покарання може чекати на чиновника, підозрюваного в державній зраді.

Деталі справи повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, передає "Телеграф". Відомо, що вручення підозр Куліничу готується одразу за трьома статтями Кримінального кодексу.

Насамперед, це створення, участь чи керівництво злочинною організацією (ч.1 ст. 255). Мінімальне покарання, яке світить підозрюваному – сім років, максимальне – 12. При цьому все майно у його володінні конфіскується на користь держави.

Друга стаття – державна зрада. За неї можна заробити від 12 до 15 років. Тут питання конфіскації є варіативним залежно від рішення суду.

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Також Олег Кулініч отримає підозру за ймовірне посібництво у процесі передачі або збору даних, які містять держтаємницю, для передачі іноземній державі — найімовірніше, росії. Тут терміни ув’язнення також дуже високі — від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без.

Яким буде "фінальний" термін Кулінічу, стане відомо після суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні було затримано та засуджено помічницю відомого херсонського посібника росіян Кирила Стремоусова. Жінка проведе за ґратами наступні п’ять років свого життя.