"Мріяв побачити океан": випускник КПІ віддав життя, захищаючи Україну
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Чоловік вирушив на фронт добровольцем
Під час боїв проти російських окупантів загинув випускник Механіко-машинобудівного інституту (ММІ КПІ) Володимир Герасим.
Як повідомила пресслужба Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, чоловік вступив до КПІ у 2014 році та проходив навчання на кафедрі технології виробництва літальних апаратів.
"Прекрасна людина. Розумний хлопець. Інтелектуал та інтелігент. Надійний друг. Талановитий у всьому. Ініціативний, молодий… Любив мріяти… Мріяв побачити океан і жити у сильній, вільній, незалежній Україні", — розповіли про нього на кафедрі.
Згідно з повідомленням в інстаграм ММІ КПІ, чоловік загинув 12 липня, проте де це сталося не вказується.
Його знайома Ірина Отрода у своєму інстаграмі повідомила, що Володимир вирушив на фронт добровольцем, а до ЗСУ він приєднався у перші дні війни.
Також спогадами поділилася і Дарія Гірна у Фейсбуці:
Якщо ви хочете допомогти мамі хлопця, – ось номер її банківської картки: 4149 4998 0684 3551.
Як повідомлялося раніше, у боях проти окупаційних військ віддав своє життя чемпіон України з водного поло у складі "Динамо" (Київ) Віталій Лісун, чоловік пішов добровольцем до ЗСУ, не чекаючи повістки. Відомо, що він загинув при виконанні бойового завдання в Сумській області.