У Держдепі США пояснили, чому закликали американців негайно залишити Україну: подробиці
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У США кажуть, що американці самі вирішать, чи залишатися їм в Україні чи ні
У четвер, 14 липня, посольство США у Києві оприлюднило рекомендацію своїм громадянам негайно залишити Україну. Тепер же в Держдепі конкретно вказали, що таке рішення було пов’язане з посиленням ракетного обстрілу з боку росії.
Як повідомила в ефірі телемарафону офіційний представник Державного департаменту США Андреа Калан, це попередження для громадян її країни було оприлюднено через те, що російські ракетні удари непередбачувані і останнім часом їх побільшало.
"Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США продовжуватимуть працювати з Україною, підтримуватимуть Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться", — сказала вона.
При цьому вона зазначила, що Держдеп регулярно публікує такі повідомлення для громадян, які збираються приїхати до України.
Напередодні у відомстві повідомили, що подібне оголошення було зроблено задля забезпечення безпеки громадян США, проте там не почали вдаватися до конкретики. До того ж там наголосили, що американці самі мають право вирішувати залишатися ним в Україні чи їхати.
Варто нагадати, що аналогічне попередження США оприлюднили 11 лютого 2022 року, незадовго до початку російського вторгнення, а тому не дивно, що багато хто побачив у цьому якийсь прихований "знак".
Цього разу попередження було оприлюднено одразу після ракетного удару по Вінниці, внаслідок якого загинуло понад 20 людей.