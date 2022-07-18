"Нехай тікають": військовий експерт пояснив, чому не варто знищувати Кримський міст

ЗСУ поки що не можуть знищити цей міст, а якби й могли, то є причина, через яку не варто цього робити, зазначає експерт.

Міст через Керченську протоку (також відому як Кримський), незаконно побудований росією і через який російські політики перманентно загрожують Україні різного ступеня осудності карами, не варто поки що знищувати, навіть якби для цього була така можливість.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.

За його словами, зараз Збройні сили України не мають технічної можливості зруйнувати цю споруду.

"По-перше, це вкрай складно. Якщо ми говоримо про операцію, яка має на меті знищити Кримський міст як об’єкт, то ми до цього просто не готові. Подряпати цей міст можемо, а знищити як об’єкт, повністю знищити – таких можливостей в нас на даний момент немає", – зазначає експерт.

Проте навіть якби й була можливість знищити цей міст, є, за його словами, й інший нюанс – знищення Кримського мосту послабить противника, але не позбавить його можливості здійснювати ті чи інші дії на тому напрямку. Мосту не було, а Крим захопили, нагадує полковник.

"Моя особиста думка – я б поки що міст не чіпав. Якщо нам вдасться вийти на узбережжя Азовського моря, ми ставимо противника під прямий вогневий контроль. І фактично оточуємо його в Криму. А практично оточеному противнику варто дати можливість шляху відступу. І потенційно таким шляхом є Кримський міст. Нехай відходять по ньому. І чим більше їх піде, тим більше життів буде врятовано, у тому числі наших військовослужбовців. До того ж, ми не настільки кровожерливі, щоб бажати знищення всіх російських військ. Нехай відступають, нехай біжать", — висловив думку Грабський.

Читайте також повністю статтю "Кримський міст та ЗСУ: бити чи не бити".