Рус

"Нехай тікають": військовий експерт пояснив, чому не варто знищувати Кримський міст

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8924
Міст через Керченську протоку Новина оновлена 18 липня 2022, 05:05
Міст через Керченську протоку

ЗСУ поки що не можуть знищити цей міст, а якби й могли, то є причина, через яку не варто цього робити, зазначає експерт.

Міст через Керченську протоку (також відому як Кримський), незаконно побудований росією і через який російські політики перманентно загрожують Україні різного ступеня осудності карами, не варто поки що знищувати, навіть якби для цього була така можливість.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.

За його словами, зараз Збройні сили України не мають технічної можливості зруйнувати цю споруду.

"По-перше, це вкрай складно. Якщо ми говоримо про операцію, яка має на меті знищити Кримський міст як об’єкт, то ми до цього просто не готові. Подряпати цей міст можемо, а знищити як об’єкт, повністю знищити – таких можливостей в нас на даний момент немає", – зазначає експерт.

Проте навіть якби й була можливість знищити цей міст, є, за його словами, й інший нюанс – знищення Кримського мосту послабить противника, але не позбавить його можливості здійснювати ті чи інші дії на тому напрямку. Мосту не було, а Крим захопили, нагадує полковник.

"Моя особиста думка – я б поки що міст не чіпав. Якщо нам вдасться вийти на узбережжя Азовського моря, ми ставимо противника під прямий вогневий контроль. І фактично оточуємо його в Криму. А практично оточеному противнику варто дати можливість шляху відступу. І потенційно таким шляхом є Кримський міст. Нехай відходять по ньому. І чим більше їх піде, тим більше життів буде врятовано, у тому числі наших військовослужбовців. До того ж, ми не настільки кровожерливі, щоб бажати знищення всіх російських військ. Нехай відступають, нехай біжать", — висловив думку Грабський.

Читайте також повністю статтю "Кримський міст та ЗСУ: бити чи не бити".

Теги:
#Росія #Знищення #Кримський міст #ЗСУ