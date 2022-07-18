росія атакує на трьох ділянках фронту (карти та відео)

Окупанти розширили географію штурмів

Ворог продовжує атакувати позиції українських військових та населені пункти вздовж лінії фронту – обстріли йдуть у Харківському напрямку, включаючи обласний центр, у бік Слов’янська, на інших ділянках фронту. Окупанти здійснили низку штурмів, внаслідок яких їх відкинули назад.

У зведенні Генштабу наголошується, що під авіаударами були Богородичне, Верхній Салтів, Рубіжне. Активно обстрілюють росіяни також у прикордонні Сумської області.

Атакували землею, паралельно з масовими обстрілами на Донецькому напрямку — бої йдуть біля Григорівки. Штурм ворога біля Верхньокам’янське, Спірного та Серебрянки успішно відбито.

Карта штурму окупантів/Карта deepstatemap

У напрямку Бахмута окупанти не залишають намірів прорватися навіть до Вуглегірської ТЕС. У районі стратегічного підприємства, а також біля Новолуганського та Семигір’я їхню атаку вдалося відбити — ворог відступив.

Активізувалися росіяни на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямах, обстрілюючи українських захисників із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Нанесли авіаудари біля Новоданилівки та Новоандріївки. Намагалися штурмувати біля Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара — після втрат відступили.

Місця штурмів росіян/ Карта deepstatemap

Ворог продовжує обстрілювати і на півдні України, намагається зрозуміти українські позиції, використовуючи безпілотники. Зміцнення позицій росіян на півдні країни може спричинити наступ на Одесу, вважає аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугаєва.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій та аналітики росіян на початку масового наступу після закінчення оперативної паузи і зосередилася на атаках у бік Сіверська та Бахмута.