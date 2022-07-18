У боях за Україну загинув священник з Дніпра: мережа у скорботі

До ЗСУ чоловік служив у церкві біля однієї з лікарень Дніпра

У ході бойових дій проти російських окупантів загинув молодий український військовослужбовець Богдан Каплун, який до війни був священником у одній з церков Дніпра.

Як повідомив у Facebook його товариш, поет Олександр Ратнер, трагедія сталася кількома днями раніше — 16 липня. Дніпровський священник загинув внаслідок потрапляння російської міни у бліндаж, де він знаходився.

Як стало відомо, Богдан Каплун змінив рясу священника на військову форму близько трьох місяців тому й пішов боронити Україну від російських загарбників. Судячи з інформації на його Facebook-сторінці, служив він у Храмі Преподобного Агапіта Печерського Лікаря у Дніпрі. Відомо, що знаходиться храм на території дніпровської лікарні №6.

Богдан Каплун до служби в ЗСУ був священником у Дніпрі

"Молодий, вродливий, чудова людина, в минулому священник, він добровільно пішов на фронт близько трьох місяців тому. Коли ми прощалися, мені здавалося, що я проводжаю сина, і, коли обіймав його, стримував сльози, розуміючи, що можемо більше не побачитись. У нього в очах також стояли сльози. Потім ми листувалися… Богдан залишив нам свого пса, трирічну вівчарку Філа, який тепер осиротів. Та й ми осиротіли також", – написав Олександр Ратнер.

Користувачі мережі також у скорботі через втрату близького друга, наставника Богдана Каплуна. Українці висловлюють свої співчуття родині загиблого і дякують за те, що боронив Україну і загинув смертю хоробрих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні з росією загинув відомий український телеведучий.