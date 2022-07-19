"Укрпошта" під час війни хоче витрати десятки мільйонів на рекламу: в мережі вже хвиля хейту

Бажані витрати на рекламу й справді вражають

Поки українці згуртувалися під час війни і збирають гроші на Байрактари, головна пошта країни — "Укрпошта" хоче витратити на рекламу в інтернет-мережі понад 21 мільйон гривень.

Відповідну інформацію, посилаючись на офіційні відомості порталу державних закупівель, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив український політолог Юрій Романенко, саркастично відзначивши, що "Укрпошта" точно знає, як в умовах війни витрачати бюджет.

"Скільки ви там грошей збирали на Байрактари? "Укрпошта" знає, як в умовах війни правильно розпорядитися бюджетом", — йдеться в тексті публікації.

На скріншоті, який Романенко додав до свого допису, вказана сума, яку головна пошта країни планує витратити на послуги з розміщення рекламних матеріалів у мережі Інтернет. Загальна цифра й справді вражаюча — 21 620 976 гривень 81 копійка.

Сума, яку "Укрпошта" може витратити на рекламні послуги під час війни в країні

У коментарях під публікацією користувачі мережі бурхливо обговорюють відповідну інформацію, порівнюючи витрати "Укрпошти" в умовах війни із розтратами українського "Нафтогазу", мовляв, поки успішні менеджери займаються "розпілом бюджету", українці збирають по 100 гривень, аби допомогти Збройним силам.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Фонду Сергія Притули лише за одну добу, після оголошення збору на Байрактари для українських військових, вдалося зібрати нечувану суму у 296 мільйонів гривень.