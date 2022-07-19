Parimatch Ukraine спільно з Фондом Сергія Притули запускають аукціон для допомоги ЗСУ

Поки Збройні сили України героїчно захищають наші землі та знищують окупантів на передовій, допомога з тилу залишається головним завданням кожного українця.

Parimatch Ukraine спільно з Фондом Сергія Притули запускають аукціон під кодовою назвою "4.5.0", що на військовому сленгу означає "Все спокійно". Зберігаємо спокій та збираємо на дрони для наших захисників та захисниць!

Головний лот аукціону унікальний та бажаний для кожного футбольного фаната - ігрова футболка клубного чемпіону світу, багаторазового переможця АПЛ та Ліги чемпіонів, та зіркового партнера Parimatch – ФК "Челсі" з підписами гравців першої команди.

Взяти участь в аукціоні можна до 12.00 29 липня на офіційній сторінці Parimatch у Twitter — @parimatch_ua. Правила максимально прості. Якщо вам вже виповнився 21 рік, донатьте всього 45 грн. на окрему банку Фонду Сергія Притули та чекайте на розіграш. 1 донат в 45 — один шанс на перемогу.450 грн — 10 шансів й так далі. Більше донатів, більше дронів для ЗСУ, більше шансів отримати "аристократичну" футболку.

Нагадаємо, що Parimatch протягом 4 місяців війни активно допомагає Україні та українським військовим. Компанія передала на благодійні ініціативи, в тому числі спільні з фондами, що допомагають ЗСУ, більше 180 мільйонів гривень.

Parimatch Ukraine вже не вперше співпрацює з фондом Сергія Притули. Під час трансляції матчу збірної України проти Шотландії в плей-офф чемпіонату світу 2022, який коментував відомий шоумен та волонтер, українськими вболівальниками були зібрані кошти на 1500 планшетів для військових. Parimatch Ukraine зробив найбільший донат у 4,5 млн грн.

Крім того, спільно з клубами-партнерами Parimatch та українськими спортсменами-чемпіонами, що є друзями компанії, було проведено серію аукціонів з топовими спортивними лотами та зібрано більше 500 000 грн на потреби України.

Тож, віримо в Україну – допомагаємо та перемагаємо разом!