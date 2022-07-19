Не бачилися з початку війни: боєць ЗСУ оригінально прийшов на День народження доньки та зворушив мережу (відео)

Зустріч українського військового з дочкою розчулила користувачів мережі

У Вишгороді (Київська область) батько, який із лютого захищає нашу країну в лавах ЗСУ, зробив справжній сюрприз своєї доньки.

Як бачимо на кадрах, оприлюднених місцевою Інстаграм-спільнотою "Життя міста Вишгород", батько прийшов на святкування її Дня народження у костюмі Бетмена.

Зазначається, що дівчинка не бачила батька з лютого, коли він вирушив на фронт захищати свою Батьківщину та близьких від російських окупантів.

"Він – справжній патріот, справжній герой не лише там, а й тут. Для неї він – головний герой у цьому житті. Побачити тата – найкращий подарунок на День народження", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що завдяки костюму він до останнього моменту залишався ніким не впізнаним, що зробило сюрприз яскравішим для всіх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про зворушливу зустріч українського захисника Павла Вишебаби з його маленькою дочкою. Дівчинка не бачила батька понад 100 днів і дуже сумувала, тож боєць вирішив зробити їй незвичайний подарунок до дня народження, і для цього заліз у подарункову коробку із червоним бантом.