Рус

Не бачилися з початку війни: боєць ЗСУ оригінально прийшов на День народження доньки та зворушив мережу (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1556
Момент зустрічі Новина оновлена 19 липня 2022, 21:22
Момент зустрічі

Зустріч українського військового з дочкою розчулила користувачів мережі

У Вишгороді (Київська область) батько, який із лютого захищає нашу країну в лавах ЗСУ, зробив справжній сюрприз своєї доньки.

Як бачимо на кадрах, оприлюднених місцевою Інстаграм-спільнотою "Життя міста Вишгород", батько прийшов на святкування її Дня народження у костюмі Бетмена.

Зазначається, що дівчинка не бачила батька з лютого, коли він вирушив на фронт захищати свою Батьківщину та близьких від російських окупантів.

"Він – справжній патріот, справжній герой не лише там, а й тут. Для неї він – головний герой у цьому житті. Побачити тата – найкращий подарунок на День народження", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що завдяки костюму він до останнього моменту залишався ніким не впізнаним, що зробило сюрприз яскравішим для всіх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про зворушливу зустріч українського захисника Павла Вишебаби з його маленькою дочкою. Дівчинка не бачила батька понад 100 днів і дуже сумувала, тож боєць вирішив зробити їй незвичайний подарунок до дня народження, і для цього заліз у подарункову коробку із червоним бантом.

Теги:
#Україна #Діти #Війна #ЗСУ