Українська діаспора Балтімора передала позашляховик бійцям ЗСУ під Херсоном

Діаспора передала автомобіль через екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, який сам зараз перебуває з одним із підрозділів на фронті.

Українська діаспора міста Балтімор (штат Мериленд, США) придбала позашляховик Kia Sorento на потреби бійців ЗСУ, які захищають Україну неподалік Херсона.

Автомобіль уже було передано бійцям на передовій через екссекретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, який зараз перебуває на фронті разом з одним із підрозділів ЗСУ.

Громадськість США підтримує боротьбу України з російськими загарбниками на всіх рівнях від офіційної влади до простих американців, які наближають усіма шляхами перемогу нашої країни над окупантами.

Передача позашляховика Kia Sorento українським захисникам на передовій є яскравим прикладом.

Від діаспори автомобіль передав громадський діяч та бізнесмен Майкл Жовнер, а збір коштів проводився Вікторією Клаусен та Baltimore Community

"Ми щиро дякуємо нашим американським друзям Baltimore Community за підтримку України та сприяння наближенню перемоги над кровожерливим ворогом", — повідомили в підрозділі.

Як повідомлялося раніше, волонтери Аня Голубкова та Таня Сохар за медійної підтримки провідних українських видань "Телеграф" та OBOZREVATEL почали благодійний аукціон, мета якого полягає у придбанні важливого медобладнання для дитячих лікарень.