Окупанти зазнали величезних втрат у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ: Рєзніков назвав кількість

Просування окупантів далося їм величезною ціною

Спроби штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ для російських окупантів обернулися колосальними втратами.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії, організованої Atlantic Council, під час боїв за ці два міста на Луганщині українські військові ліквідували понад 10 тисяч російських загарбників.

"За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", — сказав він.

За словами Резнікова, до цього числа входить близько 8-9 тисяч солдатів російської армії, а ще дві тисячі складають бойовики т.зв. "лнр".

Крім величезної кількості вбитих, захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська для росіян обійшлося і значною кількістю поранених. Міністр оборони зазначив, що таких понад 20 тисяч, з яких 6,5 тисяч втратили при цьому кінцівки та отримали інші тяжкі травми.

Як повідомлялося раніше, за оцінками Генштабу, всього з початку повномасштабного вторгнення кількість ліквідованих росіян в Україні перевищила 38,5 тисяч. Також окупанти втратили майже 1,7 тисячі танків і майже 3,9 тисячі бойових броньованих машин.

Нагадаємо, нещодавно Резніков дав інтерв’ю західним ЗМІ, в якому розповів, що в Україні вважають цілком реальною перемогу до кінця 2022 року.