Війна — день 147: окупанти націлилися на 2 міста на Донбасі, поки путін шукає зброю в Ірані

Оперативно про головне за 20 липня

Протягом 147 днів українські сили оборони борються із російськими військами, які у лютому повномасштабно вторглися до нашої країни. Російські окупанти продовжують атаки на різних ділянках фронту, але українські військові більшість із них успішно відбивають. Загарбники перед потенційним штурмом Слов’янська вирішили захопити Сіверськ та Бахмут. Через невдачі на передовій росія продовжує ракетний терор, зокрема були обстріляні Одещина та Нікополь, по якому окупанти били з артилерії. Президент росії володимир путін приїхав до Ірану з робочим візитом. За інформацією ЗМІ, кривавий диктатор хоче домовитися з Іраном про постачання бойових БПЛА.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 20 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Українські військові успішно ліквідували цілу групу російських найманців із сумнозвісної ПВК "Вагнера"

00:00 Російські окупанти минулого вечора завдали ракетного удару по Одеському району, де влучили у сміттєзвалище та складське приміщення. Внаслідок прильоту там сталася пожежа, повідомили у місцевій РДА.

Важлива інформація за 17 липня доступна у зведенні за неділю: "Війна — день 144: окупанти готують масштабний наступ на Донбасі та тероризують українські міста".

Що сталося 18 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за понеділок: "Війна — день 145: бої на Донбасі, гучні звільнення від Зеленського".

З головними новинами за 19 липня можна ознайомитись у матеріалі за вівторок: "Війна — день 146: Рада звільнила Баканова, а окупанти "вогневим валом" штурмують Донбас".