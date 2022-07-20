росія "призначила" дату захоплення Донбасу: актуальні карти боїв в Україні

Ворог продовжує атакувати на сході та намагатися оборонятися на півдні

Російські окупанти продовжують наступати на сході України, а на півдні — просувати ідеї вступу до рф. Підготовка до псевдореферендуму на захоплених територіях продовжується, ймовірною датою вважається 11 вересня і до цього кремль може спробувати завершити захоплення Донецької області, але дослідники Інституту вивчення війни сумніваються в тому, що це можливо. Дата прив’язана до місцевих виборів у росії, але або їх, або анексію можуть відкласти у разі невдач на фронті, припускають експерти.

В аналізі поточної ситуації на фронті в ISW зазначили, що росіяни продовжили намагатися відновити наступ на Слов’янськ від Ізюму та в район Барвінкове. Атаки тривають і Сіверськ, і Бахмут. У районі на схід від останнього ворог трохи просунувся.

На окупованих територіях відмічено посилення поліцейського контролю, мешканців можуть зупиняти та обшукувати за бажанням. У Лисичанську та Сєвєродонецьку заявляють про "протидію екстремізму".

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Росвійська готуються до наступу на Слов’янськ із боку Ізюма та Барвінкового. Вони безуспішно намагаються проводити розвідку у Дмитрівці (північніше Барвінкове) та обстрілюють населені пункти на північний захід від Слов’янська. Під вогнем і саме місто.

Сіверськ

Наступ на схід від Сіверська триває, ворог атакував Григорівку, Спірне, Івано-Дар'ївку, Серебрянку та Верхньокам’янське — з боку Лисичанська на схід від Сіверська. Місто та околиці посилено обстрілюють з артилерії.

Бахмут

Інститут вивчення війни повідомляє, що ворог просувається до Бахмута зі сходу — вони закріпилися за 5 км від міста на південній околиці Покровського, атаки продовжуються і південніше в районах Вершини, Семигір’я та Вугледарської ТЕС.

Лінія фронту Авдіївка-Донецьк під обстрілом.

Карта боїв на сході

Харків

Харків та область під ракетним, авіаційним, артилерійським обстрілом з боку росіян. Окупанти намагаються утримати рубежі та відступили після невдалої атаки на Уди.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог б’є по областях, де проходить південна лінія фронту і готує оборонні рубежі. Окупанти намагаються запобігти українським контратакам, поки з їхніх ліній логістики та складів роблять цілі для HIMARS.

Карта боїв на півдні

Україна також уже почала отримувати далекобійніші снаряди для цих систем — на черзі ракети ATACMS дальністю до 300 км, переговори тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл Одеської області з російських винищувачів. Одній з "пташок" росії більше літати не вдасться — її посадили, але пілот встиг катапультуватися.