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росія "призначила" дату захоплення Донбасу: актуальні карти боїв в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Український танк Новина оновлена 20 липня 2022, 06:54
Український танк

Ворог продовжує атакувати на сході та намагатися оборонятися на півдні

Російські окупанти продовжують наступати на сході України, а на півдні — просувати ідеї вступу до рф. Підготовка до псевдореферендуму на захоплених територіях продовжується, ймовірною датою вважається 11 вересня і до цього кремль може спробувати завершити захоплення Донецької області, але дослідники Інституту вивчення війни сумніваються в тому, що це можливо. Дата прив’язана до місцевих виборів у росії, але або їх, або анексію можуть відкласти у разі невдач на фронті, припускають експерти.

В аналізі поточної ситуації на фронті в ISW зазначили, що росіяни продовжили намагатися відновити наступ на Слов’янськ від Ізюму та в район Барвінкове. Атаки тривають і Сіверськ, і Бахмут. У районі на схід від останнього ворог трохи просунувся.

На окупованих територіях відмічено посилення поліцейського контролю, мешканців можуть зупиняти та обшукувати за бажанням. У Лисичанську та Сєвєродонецьку заявляють про "протидію екстремізму".

Карта бойових дій в Україні 20 липня
Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Росвійська готуються до наступу на Слов’янськ із боку Ізюма та Барвінкового. Вони безуспішно намагаються проводити розвідку у Дмитрівці (північніше Барвінкове) та обстрілюють населені пункти на північний захід від Слов’янська. Під вогнем і саме місто.

Сіверськ

Наступ на схід від Сіверська триває, ворог атакував Григорівку, Спірне, Івано-Дар'ївку, Серебрянку та Верхньокам’янське — з боку Лисичанська на схід від Сіверська. Місто та околиці посилено обстрілюють з артилерії.

Бахмут

Інститут вивчення війни повідомляє, що ворог просувається до Бахмута зі сходу — вони закріпилися за 5 км від міста на південній околиці Покровського, атаки продовжуються і південніше в районах Вершини, Семигір’я та Вугледарської ТЕС.

Лінія фронту Авдіївка-Донецьк під обстрілом.

Карта бойових дій 20 липня Донбас
Карта боїв на сході

Харків

Харків та область під ракетним, авіаційним, артилерійським обстрілом з боку росіян. Окупанти намагаються утримати рубежі та відступили після невдалої атаки на Уди.

Карта бойових дій 20 липня Харків
Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог б’є по областях, де проходить південна лінія фронту і готує оборонні рубежі. Окупанти намагаються запобігти українським контратакам, поки з їхніх ліній логістики та складів роблять цілі для HIMARS.

Карта бойових дій 20 липня Херсон
Карта боїв на півдні

Україна також уже почала отримувати далекобійніші снаряди для цих систем — на черзі ракети ATACMS дальністю до 300 км, переговори тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл Одеської області з російських винищувачів. Одній з "пташок" росії більше літати не вдасться — її посадили, але пілот встиг катапультуватися.

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#Мапа #Слов'янськ #Бахмут