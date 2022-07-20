Ще одну категорію громадян звільнять від мобілізації

У країні є деякі сфери, які потребують постійного розвитку та присутності фахівців

В Україні до кінця літа триває процес загальної мобілізації, пов’язаний із повномасштабним вторгненням росії. Українців регулярно призивають до армії, щоб влаштовувати ротації на фронті та дозволяти захисникам із передової хоч ненадовго перевести друг. Однак частина військовозобов’язаних має можливість отримати відстрочку від служби, і незабаром перелік "пільговиків" поповниться ще кількома винятками.

Як повідомили на офіційному сайті партії "Слуга народу", днями парламент підтримав за основу проєкт закону №7352. Документ дозволяє педагогам та науковим співробітникам на якийсь час відкласти виконання обов’язку перед Батьківщиною.

Якщо говорити конкретніше, то закон стосується мобілізації вчителів, наукових та науково-педагогічних співробітників. Якщо вони працюють у вищих навчальних закладах або закладах спеціалізованої вищої освіти не менше, ніж на 0,75 ставки, та не мають вченого/наукового ступеня, то матимуть можливість отримати відстрочку.

Поки законопроєкт підтримано лише у першому читанні, його продовжать доопрацьовувати, щоб незабаром ухвалити повністю.

За словами керівниці політсили Олени Шуляк, сьогодні підростаючому поколінню дуже потрібні фахівці, які сприяють здобуттю якісної освіти. Також розвитку потребує і українська наука, щоб вкотре доводити світові здатність українців бути кращими.

"Саме тому наші наукові співробітники та педагоги мають продовжити зараз свою роботу на робочому місці і займатися цим після перемоги", — наголосила політик.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи є питання по мобілізації до українських студентів та чи можуть вони під час війни залишати межі країни.

Також ми писали про те, яка категорія громадян може отримати можливість відстрочки від армії.