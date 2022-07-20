Із дельфінами, але без людей: як колись курортний Залізний Порт виживає в окупації (фото, відео)

Що буде з курортом далі — невідомо, адже такий сезон заробити не дасть

Українські чорноморські курорти на Херсонщині, зокрема, Залізний Порт уподобали не лише окупанти. Рідкісним туристам з окупованого Херсона вдається відвідати пляжі та побачити незвичайних мешканців Чорного моря. Через зірваний туристичний сезон 2022 року море настільки очистилося, що до узбережжя почали підпливати дельфіни.

Туристи 2022 року порівнюють Залізний Порт із безлюдним островом — людей майже немає. Це означає, що місцевим жителям заробити майже не вдасться – ціни на житло впали втричі, а цінники у магазинах – нарівні з окупованим Херсоном.

Море так само чудово — медуз майже немає, багато маленьких крабів, а кілька дельфінів облюбували місцевий пляж для візитів.

Дельфінам у Чорному морі через війну важко — загинули вже близько трьох тисяч особин, через навігацію кораблів та постійні вибухи дельфіни "губляться" і не можуть знайти собі їжі, так що, ймовірно, візит до пляжу це не просто бажання подивитися на людей, а пошук їжі.

Людей на пляжі небагато — захід сонця зазвичай приваблював безліч туристів

Пляжні магазинчики і не відкривалися

Тільки море і залишається жителям і туристам для радості — зазвичай жваве курортне село виглядає як привид — магазини та кафе закриті, а на оглядовому колесі не чути дитячого сміху. Набережна пустує.

За 20 км від Залізного Порту знаходиться Лазурне — ще один чорноморський курорт області. Там ситуація така сама — пляжі порожні, але не лише через відсутність туристів, а й через велику кількість мін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни пішли на нові жорстокі заходи щодо українців на окупованій території — тих, хто наважиться говорити проти них вголос, можуть вислати.