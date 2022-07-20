"Ваше майбутнє залежить від вас": ЗСУ терміново звернулися до військових армії лукашенка

В Україні усіма методами застерігають білорусів від участі у бойових діях на території українських земель

Українські Збройні сили публічно закликали білоруських військових, які перебували на мобілізаційних навчанням поблизу українського кордону, відмовитися від вступу у війну з Україною на боці росіян.

Відповідне відеозвернення, в якому армію сусідньої Білорусі схиляють не виконувати злочинні накази свого командування і все ж зробити правильний вибір, у середу, 20 липня, було оприлюднене у Телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", — зазначається у відео.

Варто нагадати, що нещодавно український президент Володимир Зеленський закликав білоруських громадян не дозволити втягнути себе у війну в Україні на боці росії. За словами лідера країни, москва самостійно все вирішила за Мінськ і примушуватиме її до участі у бойових діях з українцями ще сильніше, аніж то було на початку російського вторгнення. На думку Зеленського, самопроголошений президент республіки олександр лукашенко, який власними зусиллями загнав себе у пастку, побоюється втратити владу, тож може піти на поступки кривавому путіну.

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Раніше "Телеграф" також повідомляв, як розвідці вдалося дізнатися про те, що росія планує підрив житлових будинків у Білорусі, звинувативши у цьому ЗС України, аби таким чином втягнути республіку у війну на боці рф.