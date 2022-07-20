Експорт українського зерна морем: нардеп-переговорник розкрив деталі угоди у Стамбулі

Контролюватиме процес моніторингова група під егідою ООН у Стамбулі

У середу, 20 липня, на 147-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що експорт зерна з території України проходитиме через три порти — "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ".

Про це у коментарі "Суспільному" розповів народний депутат, член української делегації на переговорах із росією Рустем Умеров. Він зазначив, що у майбутньому кількість портів сподіваються збільшити.

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані", — заявив Умеров.

Нардеп додав, що в ці порти зможуть заходити цивільні судна, а за безпеку відповідатиме моніторингова група під егідою ООН у Стамбулі.

"Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння", — зазначив Умеров.

Нагадаємо, представники України, ООН, росії та Туреччини під час зустрічі у Стамбулі дійшли згоди щодо питання розблокування українських портів для вивезення зерна. Крім того, планується часткове розмінування акваторії. Блогер і політичний діяч Антон Швець вважає цю угоду великою перемогою України.