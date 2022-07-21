Окупанти намагаються прорватися до Бахмута (карта)

Ворог веде розвідку та обстрілює українські міста та позиції військових

Окупанти продовжую поливати вогнем українські міста та позиції Сил оборони. На Харківському напрямку, окрім атаки на сам обласний центр, вони використовували артилерію в районі Мосьпанового, Петрівки, Руських Тишок, Базаліївки, нещодавно атакованого Пітомніка та інших населених пунктів.

Генштаб повідомляє також про обстріли на Слов’янському, Краматорському напрямках. У бік останнього продовжуються атаки росіян — штурм іде біля Івано-Дар’ївки.

Серйозний удар, за даними ЗСУ, припав на Бахмутський напрямок. Окупанти намагаються захопити територію Вуглегірської ТЕС та створити умови для наступу на Бахмут. Обстрілювали в районі Роздолівки, Білогорівки, Покровського, Бахмута, Торецька, Новолуганського та інших населених пунктів (частина зазначена на карті червоним). По Вершині та Білогорівці завдали авіаудару (жовтим).

Ворог штурмував територію Вуглегірської ТЕС, але українські захисники відбили атаку. Бій продовжується в районі Новолуганського (синім), ворог намагається використати диверсійно-розвідувальні групи.

Карта атак росії на Бахмутському напрямку/Карта — deepstatemap

Обстріли та авіаудари не припинялися і на Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках, ворог подекуди покращує оборонні позиції. На Південнобузькому напрямку окупанти утримують позиції, ведуть розвідку БПЛА. Обстріл по цивільній інфраструктурі веде з танків та артилерії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з картами бойових дій, ворог атакує Бахмут з трьох напрямків. Зазначимо, що ЦРУ США назвали цифру орієнтовних втрат окупантів в Україні пораненими та вбитими — йдеться про десятки тисяч людей.