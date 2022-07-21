Одіозний нардеп повернувся до України вперше після початку вторгнення – і знову поїхав

Нардеп приїхав в Україну вперше від початку великої війни

Народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від ОПЗЖ до Верховної Ради (заборонена в Україні партія — Ред.), у липні відвідав Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення російських військ, проте згодом знову залишив країну.

Про це повідомили журналісти програми "Схеми", передає сайт radiosvoboda. Льовочкін пробув у країні тиждень і знову поїхав за кордон.

Журналісти повідомили, що Льовочкін досі публічно не засудив агресію рф, а Україну він покинув ще 10 лютого. За інформацією ЗМІ, він проживає на віллі у Франції разом із сестрою, нардепом Юлією Льовочкіною. "Схеми" повідомили, що 6 липня Сергій повернувся в Україну на Land Rover і перетнув кордон у пункті пропуску "Краковець". За тиждень нардеп разом зі своїми колегами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим знову залишив Україну.

Додамо, що згідно з даними електронної системи поіменного голосування Верховної Ради, депутати Льовочкін, Суркіс та Пузанов відвідали у Києві пленарні засідання парламенту 8 та 9 липня і навіть брали участь у голосуваннях.

Примітно, що Льовочкін був помічений у польському Лодзі 20 липня на матчі київського "Динамо" проти "Фенербахче" (0:0) у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, суд на початку червня ухвалив, що все майно партії "Опозиційний блок" та її організацій має бути передано державі.