Загрози путіна та лаврова – це блеф, вважає генерал Василь Богдан

ЗСУ демонструють успіхи на фронтах і російській верхівці доводиться блефувати та намагатися залякати Україну та її союзників

Україна отримує і ще отримає від союзників дедалі більше зброї для відбиття російської агресії.

Це, а також мужність та ефективність, які Збройні Сили України (ЗСУ) демонструють на полях битв, викликають істерику у керівництва росії. То кривавий диктатор володимир путін заявляє, що росія нібито не воює з Україною всерйоз.

То його поплічник, голова російського міністерства внутрішніх справ сергій лавров лякає Захід "справжньою війною" через активне постачання Україні сучасного озброєння. І запевняє, що географія завдань так званої "спецоперації" змінилася – росіянам уже мало захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", що означають подібні заяви російської правлячої верхівки.

росія зазнає поразки. Вона нервує, психує, істерить

"Дивуватися подібним заявам не доводиться, — вважає генерал. — Це наративи, які давно просуває рф. Ще в 2014 році путін планував розчленувати Україну на п’ять невеликих формувань, які були б у повній залежності від росії. А потім і повністю були б поглинені нею із ліквідацією України як держави, а українців як нації".

Тим часом, продовжує Василь Богдан, ЗСУ демонструють успіхи на фронтах російсько-української війни, незважаючи на крайню складність ситуації. Плюс – несподівано для путіна збільшується міжнародна підтримка України. І режиму країни-агресора доводиться шукати якісь меседжі для свого задуреного пропагандою електорату. Розповідати якісь чергові казки.

"Саме про це — чергові понти і путіна, і лаврова. Черговий їхній блеф у стилі "ми воювати ще навіть не починали". Це нагадує те, як свого часу радянський генсек Хрущов обіцяв показати Заходу "кузькіну матір". А показувати особливо було нічого ні тоді, ні зараз,— наголошує генерал. — Отже, всі ці путінські та лавровські страшилки — жалюгідна спроба шантажувати Україну та Захід, і чим більше таких спроб, тим менше вони впливають. Тим більше розуміння у наших партнерів, що це не простий блеф, а й свідчення того, що росія зазнає поразки. Вона нервує, психує, істерить і всіляко намагається робити гарну міну обличчя за поганої гри".

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Ну і, зрозуміло, акцентує Василь Богдан, що заяви на кшталт "розширення географії спецоперації" та загроз "справжньої війни" – це ще й спроба провести інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) щодо дезінформації, залякування тощо.

Україна зміцнюється, а влада країни-агресора панікує

Так, на фронті складно, зазначає генерал. Але нагадує слова головнокомандувача Залужного, що ситуація не просто контрольована, а її вдалося стабілізувати.

І навіть нарощувати зусилля щодо повної деокупації України.

Про це, продовжує Василь Богдан, свідчать бойові дії на Херсонщині, Харківщині та навіть на Донеччині, де наступальний запал росіян уже серйозно зменшився.

За словами генерала, західні аналітичні структури зазначають, що росія під час цієї агресії втратила вже 30% свого бойового потенціалу. І може проводити ефективні бойові дії лише на території 30-кілометрової фронтової зони.

"При цьому в Україну йдуть і незабаром підуть у ще більшій кількості та якості нові зразки озброєнь. Вже є свідчення того, що ми отримаємо відповідне ракетне озброєння. Що США мають намір передати Україні сучасні американські винищувачі F-15 та F-16".

Більше того, Палата представників Конгресу проголосував за виділення 100 мільйонів доларів для того, щоби готувати українських військових льотчиків", – зазначає Василь Богдан.

А після того, як виступаючи у Конгресі США, протиповітряне озброєння попросила перша леді України Олена Зеленська, генерал упевнений, що американці нам нададуть усе необхідне.

"Є всі підстави вважати, що в короткострокових планах Україна отримає те, що нам необхідно. У тому числі в сенсі протиповітряної оборони. Це дозволить закрити небо — і дати по морді російським оркам таким чином, щоб вони вилетіли з нашої землі в московські болота, звідки більше б не вилазили, так що вся ця путінсько-лавровська істерика, всі ці буфональні заяви є свідченням того, що влада країни-агресора панікує, і всі ці загрози застосування ядерного озброєння теж не слід сприймати всерйоз. В оточенні самого путіна є досить потужне опозиційне крило, яке в жодному разі не дозволить йому піти на самогубні для самої росії ядерні удари", – упевнений Василь Богдан.

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Ну і нещодавній візит путіна до Ірану, де він чотири рази під час зустрічей був змушений через проблеми зі здоров’ям відходити убік, щоб привести себе до ладу за допомогою лікарів, говорить багато про що, вважає генерал.

"Так що – тримаємо стрій, віримо у перемогу, – закликає Василь Богдан. – Ми зробимо все для того, що путінський режим було повалено, а російська терористична недодержава існувала максимум у межах московської кільцевої дороги".