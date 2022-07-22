Ввічливі британці: ЗСУ почали отримувати від союзників потужні мобільні зенітно-ракетні комплекси

Stormer HVM допоможуть прикрити нашу бронетехніку під час майбутнього контрнаступу

Відповідно до досягнутих раніше домовленостей Великобританія передала Україні шість одиниць зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM для протиповітряної оборони військ на невеликих відстанях та висотах.

Загалом це "скромне", але дуже продуктивне озброєння, яке змусить зважати на себе будь-якого супротивника, повідомили в Міністерстві оборони Сполученого королівства.

Зазначається, що комплекс призначений для захисту військових від гелікоптерів та літаків, що летять на низькій висоті. Крім того, він може збивати безпілотники.

Екіпаж Stormer HVM складається з трьох осіб — командира, водія і стрілка. Максимальна швидкість руху – 80 км/год, а запас ходу – 600 км.

В інформації особливо наголошується, що Stormer HVM – британський ЗРК на модифікованому шасі бронетранспортера Alvis Stormer із дизельним двигуном. Система оснащується ракетними установками Starstreak HVM чи Martlet LMM. Вона має панорамний (всеракурсний) приціл та систему попередження про повітряну загрозу для розпізнавання цілей та визначення їхньої пріоритетності.

Stormer HVM

Крім того, що в пускових контейнерах розміщуються вісім зенітних ракет, Stormer HVM може перевозити 12 додаткових ракет.

Британські військові наголошують, що в армії Сполученого королівства – лише 60 таких високотехнологічних комплексів. Тому передача навіть шести Stormer HVM – це факт значної підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, що, на думку генерала Василя Богдана, загрози путіна та лаврова застосувати небезпечне озброєння – лише блеф, розрахований на внутрішнього російського споживача.