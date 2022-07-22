Скандал з "контрабандою" зброї з України: європейцям довелося пояснити

Європол запевнив, що довіряє українським посадовцям і співпрацює з ними

Поліційній службі Євросоюзу довелося пояснювати свою заяву про те, що Україна в умовах війни нібито займається контрабандою зброї. Співробітники Європолу кажуть, що вони говорили про потенційну загрозу, а не про конкретні випадки.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у заяві Європолу, опублікованій у п'ятницю, 22 липня.

"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", – пояснили в організації.

Україну також попередили про те, що може виникнути загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки — на такий розвиток подій вказує досвід бойових дій минулого.

"Розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", – додали у європейському відомстві.

Нагадаємо, що про ознаки контрабанди зброї з України заявив речник Європолу Яп Оп Ген Оорт. На його скандальну заяву майже одразу відреагував голова РНБО Олексій Данілов, який попросив співробітників Європолу надати факти й докази, які підтверджують справедливість подібних заяв. Секретар РНБО зі свого боку пообіцяв, що якщо такі будуть, Україна як максимально зацікавлена сторона негайно реагуватиме.