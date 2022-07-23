Російський військор на окупованій Луганщині на смерть збив людину і намагається приховати злочин, — журналіст

РОсійський пропагандист, що розповідає про "подвиги" бойовиків, сам поводиться як відчайдушний карний злочинець

Російський військовий кореспондент-пропагандист Олександр Сладков, який з захопленням розповідає про "геройства" терористів "Л/ДНР" в розпочатій путіним війні проти України, вбив людину і намагається уникнути розголосу.

Про це розповів український журналіст Денис Казаський.

За інформацією, яку йому вислали з окупованої Луганщини, місцева мешканка Любов Громова стала свідком того, як Сладков на смерть збив людину.

Але після того, як вона оприлюднила цей факт, на саму Громову "почалося полювання": жінка вже кілька днів не виходить на зв’язок з рідними та сусідами.

"Допоможіть знайти людину! Зникла Любов Василівна Громова, 1975 року народження. Проживала у Варварівці Луганської області. Люди кажуть, що 13 липня вона стала свідком аварії, джип на смерть збив чоловіка. Це якраз сусід встиг зняти", — цитує Казанцев рядки з листа. .

Місцеві жителі пишуть, що наступного дня після інциденту бачили, як до будинку Громової приїхав невідомий автомобіль, з якого вийшли люди у військовій формі з автоматами та відвезли Людмилу у невідомому напрямку.

Її телефон не відповідає, а у "новій міліції", що створили окупанти та бойовики, мовчать.

Також Казанцев навів те саме відео з місця аварії, зняте сусідом Громової.

На ньому чути, як жінка називає номер автомобіля, який збив людину. І це номер броньованого автомобіля, який нещодавно за "заслуги" перед бойовиками отримав у подарунок у Ростові воєнкор Сладков.

Спочатку про "подарунок" написали російські сайти, але після того, що сталося, статтю видалили, оскільки на фото чітко видно номер машини.

Іншими словами, схоже, що посіпака путіна намагається приховати сліди свого злочину, не гидуючи при цьому жодними ганебними методами.

Нагадаємо, раніше генерал Романенко пояснив у коментарі нашому виданню, як прискорити процес деокупації тимчасово захоплених орками територій та вигнати з них усіх терористів та вбивць путіна.