Окупанти атакують на Херсонщині: свіжі карти боїв в Україні

Українські Сили оборони стримують переважаючі сили ворога

Російська атака по Україні продовжується, ворог не шкодує ракет, обстрілюючи міста, але при цьому продовжує наземні удари на фронті. Окупанти атакували на схід Сіверська, на схід і на південь від Бахмута, намагалися просунутися на північний захід від Донецька та покращити свої позиції на північ від Харкова.

Ворог також посилює тиск на окупованих територіях, частину Харківщини хоче приєднати до росії. При цьому обстріли на південній лінії розмежування не вщухають, у двох місцях ворог атакував. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що удари України по ворожих складах не припиняються.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Під ударом були населені пункти на північний захід від Слов’янська. Росіяни вели повітряну розвідку на північ від Барвінкового у Великій Комишувасі.

Сіверськ

Атаки по землі на схід Сіверська продовжуються, до Верхньокам’янського ворог не може прорватися. Бої продовжуються в Івано-Дар'ївці.

Бахмут

Удари по місту завдаються зі сходу, атака на землі йде на південному напрямку. Окупанти заявляють, що могли зайняти південну частину Покровського (5 км від Бахмута). Ворог намагається просунутися з півдня з боку Вуглегірської ТЕС, з північного сходу з боку Стряпівки-Соледара.

На північний захід від Донецька атаку російських окупантів відбили при спробі висунутись у Водяне. Обстріл у бік Авдіївки триває.

Карта боїв на сході

Харків

Бої велися біля Цупівки, Дементіївки, Великих Проходів та на північ від Харкова. Регіон під обстрілом з боку росії.

Карта боїв у Харкові

Південь України

Росіяни намагалися наступати на Херсонщині на двох ділянках біля кордону з Миколаївською областю в районах Мала Сейдеминуха — Андріївка та Давидів Брід — Білогірка, але їхні спроби провалилися. Вони продовжують атакувати з артилерії вздовж лінії фронту, а також обстрілюють ракетами. Вони також намагаються зміцнити позиції, готуючись до контратаки в районі Снігурівки та Зеленодольська мінують береги річки Інгулець. За 22 липня українські сили знищили у Зеленодольському та Скадовському районах два російські склади та п’ять опорних пунктів.

Нагадаємо, в районі Високопілля частина російської армії опинилася у скрутному становищі і, ймовірно, майже оточена. Радник голови ОП Олексій Арестович запропонував для росіян два виходи із ситуації.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США дає Україні додаткову зброю, серед іншого боєприпаси, 580 дронів Phoenix Ghost та системи HIMARS. Але для настання та звільнення території Україні потрібно ще більше зброї. Генерал-лейтенант Ігор Романенко розпові, скільки техніки і навіщо потрібно для українських Сил оборони.