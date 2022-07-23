На Донбасі ворог атакував за двома напрямками: чим закінчився штурм (карти, відео)

Росіяни не зупиняються і намагаються пробитися до Сіверська та Бахмута

Окупанти продовжують атакувати українських військових та отримувати відсіч. Так, на півночі фронту ворог зосередився на тому, щоби не пускати українських захисників до кордону. Ворог обстрілює українські населені пункти на цьому напрямі, включаючи Харків, із танків та різного виду артилерії.

Згідно з даними Генштабу, активності ворога немає і на Слов’янському напрямку, але обстріл ворог не припинив. Інша ситуація на Краматорському напрямі.

Окрім обстрілів біля Стародубівки, Піскунівки, Білогорівки, Спірного, Григорівки та інших населених пунктів, російські окупанти пішли на штурм у бік Верхньокам’янського та Сіверська. Їх відкинули.

Карта атак та обстрілів на Краматорському напрямку

У Бахмутському напрямку тривають обстріли та авіаудари окупантів. Покровське та район Вуглегірської ТЕС знову стали цілями штурму росіян.

Мапа атак на Бахмутському напрямку

На кордоні Донецької та Запорізької області не зупиняються обстріли та авіаудари з боку окупантів. На Південнобузькому ворог намагається стримати українські контрнаступальні дії.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Херсонщині окупанти намагалися зробити дві атаки. Також в області у Високопілля можливе оточення російських військ у кількості близько тисячі осіб.