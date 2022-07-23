росія активно насаджує отримання своїх документів на тимчасово окупованій території, але українці бажання не виявляють

На окупованій території Харківської, Херсонської та Запорізької областей росіяни масово намагаються не лише запровадити рублеву зону, а й роздавати населенню російські паспорти.

За отримання документа рф може настати кримінальна відповідальність — питання її запровадження обговорюється в Кабміні. Про дискусії повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що більш політичне питання.

Верещук розповіла, що паспорт ворога може сприяти виживанню українця в окупації, але українські військові на передовій, окрім іншого, б'ються і для того, щоб таких документів в Україні не було. Вона зазначила, що дискутувати можна довго, але робота над проєктом закону триває за зазначеним напрямом. Політик нагадала, що на паспорті рф — кров українців.

Повідомлення Верещук у соцмережі "Фейсбук"

Нагадаємо, росія намагається масово паспортизувати населення тимчасово окупованої території — для цього запровадили спрощений порядок, але амбіції кремля сягають далі — його розширили на всіх громадян України.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні візьмуться питання множинного громадянства — над цим працюють прикордонники та МВС, це має допомогти із залученням міжнародного потенціалу. Росіяни своєю чергою встигли втратити право вільного в’їзду в Україну — їм потрібно отримувати візу.