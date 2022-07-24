Українські військові відбили атаку на стратегічне підприємство на Донбасі (мапи)

Ворог активно веде бої, щоб підготувати наступ

Окупанти продовжують загрожувати Україні – на північному сході не припиняються обстріли. Під вогнем Сумщина. На Харківському напрямку ворог атакує з артилерії. Обстріл триває також і на Слов’янському та Краматорському напрямку.

Як зазначається у зведенні Генштабу ЗСУ, Сіверськ також під вогнем, як і населені пункти біля лінії розмежування. Ворог використав безпілотники.

Докладніше військові зупинилися на повідомленні про атаку на Бахмутському напрямку — окупанти намагаються заволодіти територією Вуглегірської ТЕС. Штурм вівся з різних напрямків, але українські військові відкинули ворога. Росіяни атакують також із метою наступу на Бахмут. Обстріли велися у бік міста вздовж усієї лінії фронту, під вогнем населені пункти від Берестового на півночі до Новолуганського на півдні, неподалік ТЕС.

Обстріли та атака на Бахмутському напрямку

Ворог на півдні Донеччини та на Запорізькому напрямку систематично обстрілює околиці Авдіївки, Красногорівки та інших населених пунктів. У Малій Токмачці та Новодарівці помітили БпЛА окупантів. Місцями ворог намагається покращити зміцнення. На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали біля Червоної Долини, Киселівки та інших населених пунктів. Зазначимо, що серед них перераховано Олександрівку, про захоплення якої рапортували окупанти.

Згідно з картами бойових дій, ворогові вдалося близько підібратися до Сіверська для атаки, а новин з півдня варто чекати із запізненням — через невеликий розмір населених пунктів на лінії фронту та особливості території.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у морі знову заворушилися окупанти — вони плавали біля Тарханкутського півострова.