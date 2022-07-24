Окупанти несуть великі втрати: стало відомо про провал росіян на Донбасі

Окупанти кілька разів намагалися наступати на позиції ЗСУ, проте зазнали втрат і відступили

Російські окупанти у неділю, 24 липня, продовжили робити спроби наступати на низці напрямків на Сході України, проте зустріли там жорстку відсіч українських захисників.

Як йдеться у традиційному зведенні Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують завдавати ударів із застосуванням артилерії та авіації практично по всій лінії зіткнення у східних та південних областях нашої країни, а місцями намагалися перейти у наступ.

Так на Слов’янському напрямі росіяни спробували захопити Богородичне, проте успіхів вони там не досягли.

На Краматорському напрямку ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ на напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське, проте там окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.

Також великими втратами для росіян стала спроба покращити своє становище на ділянках фронту Володимирівка — Бахмутське і Доломітне — Новолуганське.

На Південнобузькому напрямку росіяни всіма силами намагаються не допустити просування ЗСУ і навіть намагалися атакувати після авіаудару по Андріївці, проте там окупанти теж отримали відсіч і змушені були з втратами відступити.

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Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни раніше повідомляли, що ЗСУ закінчують або вже закінчили підготовку до контрнаступу на Херсонському напрямку.