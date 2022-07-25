Забезпечили швидке захоплення півдня України: оприлюднено подробиці справи про держзраду Кулініча та Сівковича

Кулініч та Сівкович приховали інформацію про плани ворога щодо захоплення України від керівництва СБУ та держави

Колишній голова управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч, затриманий раніше правоохоронцями, працював у парі та під керівництвом екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, забезпечуючи швидке захоплення південних областей України.

Важливим моментом стало те, що обидва фігуранти справи приховали інформацію про плани щодо нападу армії путіна з Криму від керівництва СБУ та держави, пише "Обозреватель".

За даними слідства, Кулініч та Сівкович працювали на окупантів як мінімум з червня 2019 року, і саме їхня зрада створила основу для швидкого захоплення прилеглих до тимчасово окупованого півострова регіонів нашої країни України.

Крім того, обидва передбачувані зрадники забезпечували "зливали" ворогові інформацію, яка є державною таємницею, а також впливали на кадрові призначення та управлінські рішення до СБУ.

Наприклад, за кілька годин до вторгнення контррозвідники СБУ проінформували Кулініча про підготовку путінської "спецоперації", а він не повідомив про це до Києва і не віддав підлеглим розпоряджень про перешкоджання планів ворогові.

Саме тому напад агресора з боку півострова дозволив росіянам захопити південні регіони країни та дійти практично без опору до Нової Каховки.

Нагадаємо, що 23 липня 2022 року стало відомо про те, затриманому екс-главі СБУ в Криму звинуватили за трьома статтями, і йому "світить" позбавлення волі строком на 7 років.