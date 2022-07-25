У МВС розповіли, що буде з розданою та трофейною зброєю: навчання потрібне з дитинства

Зараз у населення на руках перебуває велика кількість зброї, боєприпасів і навіть трапляється військова техніка

Довкола дозволу населенню володіти зброєю в Україні точаться дискусії, які останнім часом тільки посилились, адже все більше громадян отримують реальні стволи в свої руки. Зокрема йдеться про зброю, яку роздали добровольцям на початку війни. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як планують контролювати цю зброю і чи мають намір її легалізувати.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів перший заступник міністра Євген Єнін. Він зазначив, що роздача зброї населенню зіграла важливу роль в обороні Києва та інших українських міст. Але це потягло за собою відповідні ризики. Зокрема зброя могла потрапити до людей із недостатнім рівнем підготовки. "І необережність, і неуважність, і небезпека для дітей", – додав Єнін. На його думку, українці мають з дитинства навчатись безпечному поводженню зі зброєю.

За словами заступника міністра, питання про контроль над зброєю МВС поставило військовому керівництву та поліцейським, щойно ситуація на Київщині стабілізувалась. Наразі планують створити реєстр осіб, яким була видана зброя. "Ми думаємо… зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліцейського, який несе службу на блокпості. Щоб було легко ідентифікувати кожну одиницю зброї, як вітчизняного зразка, так і трофейну, яка так само має бути зареєстрована", – сказав він.

Єнін пояснив, що процес роботи над таким реєстром буде непростим і вимагатиме скрупульозного підходу з боку військових. Адже наразі на руках у населення велика кількість зброї та боєприпасів — їх постійно вилучають поліцейські. Доходить навіть до бойової техніки. "Буквально декілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейні танки", – розповів він. І додав, до МВС спонукає населення передавати відібрану в окупантів техніку на користь ЗСУ.

Заступник голови МВС поскаржився також, що в Україні досі немає відповідного закону, який регулював би обіг зброї серед населення. Поки що, за даними Єніна, є законопроект, який перебуває на розгляді у Верховній Раді. В його рамках мають врегулювати і спрощення процедур по придбанню зброї, і зведення до мінімуму контактів між населенням та чиновниками у цьому питанні, і, власне, створення електронного реєстру зброї, щоби кожна одиниця ставала на облік.

Як повідомляв "Телеграф", днями у ЗМІ виник скандал через буцімто звинувачення Європолу, який повідомив, що Україна контрабандою переправляє надану їй зброю через кордон і продає її. У Пентагоні заявили, що не мають жодних підтверджень цих закидів, а Європол згодом пояснив, що саме мав на увазі.