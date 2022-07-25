Не лише Київ: політолог оцінив, куди путін може завдати ядерного удару

путін може піти на підрив ядерних об’єктів

Ризик використання тактичної ядерної зброї росією проти України зберігається, упевнений політолог Тарас Березовець. Під загрозою не лише Київ, а АЕС та об’єкт на заході країни.

В ефірі програми Марка Фейгіна політолог назвав як ймовірні цілі для кривавого диктатора володимира путіна, зокрема Хмельницьку атомну електростанцію, адже вона єдина віддалена від окупованої території. Він також не виключає ймовірність підриву АЕС у безпосередній близькості або на окупованих землях, оскільки путін може перебувати у нестабільному психічному стані.

Іншим об’єктом для ядерного удару, на думку Березовця, може стати Яворівський полігон (у Львівській області — ред.) через близькість до Польщі. Ядерна хмара у такому разі може потягнути на Європу, а не Білорусь. Саме через ризик для Білорусі Березовець не вважає Київ найімовірнішим об’єктом. Він також зазначив, що місто потрібне путіну цілим.

Політолог не виключає застосування хімзброї росією в Україні проти населення на окупованих територіях. Головною стратегією росії в Україні він вважає затягування часу, щоб закінчилися два місяці сухої погоди і конфлікт заморозився до весни 2023 року, а взимку натиснути на всіх газовим питанням.

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Нагадаємо, що ризик застосування росією ядерної зброї постійно обговорюється в розвідці — глава ГУР Кирило Буданов зазначив, що одним із елементів ядерного шантажу росії стала не тільки тактична зброя, а ситуація на Запорізькій АЕС. Туди окупанти стягнули техніку та боєприпаси.

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