«Сірий» кардинал МЗС та співавтор «Харківських угод»: хто такий Руслан Демченко, звільнений Зеленським

Біографія Руслана Демченко сповнена білих плям

Кадрові зміни в українській владі продовжуються – слідом за генеральним прокурором, головою СБУ та низкою міністрів було звільнено першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Руслана Демченка.

Фігура, скажімо прямо, складна. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про звільненого чиновника.

Кадровий дипломат

Руслан Демченко, що народився в 1965 році, має досить закриту біографію, так після повідомлення про закінчення служби в армії в 1985 році наступна віха його життя настає через 4 роки.

У 1989-1990 роках закінчивши Інститут міжнародних відносин у Києві, він працював економістом відділу міжнародного співробітництва Міністерства будівництва УРСР. Того ж 1990 року перейшов на роботу до Міністерства закордонних справ, до Консульського управління.

Як молодій людині вдалося вступити і після закінчення такого престижного вишу потрапити на роботу в уряд, не зовсім зрозуміло. Як би там не було з 1992 року, Руслан Демченко почав працювати по дипломатичній лінії, побувавши секретарем у посольстві України в США, у Службі протоколу президента України, генеральним консулом України у Стамбулі та послом у Сербії.

З 2005 по 2010 роки він працював у тоді ще Адміністрації президента України Віктора Ющенка, а у 2006-2010 роках навіть очолював її.

Під час перебування президентом Віктора Януковича він став спочатку заступником, а потім першим заступником міністра закордонних справ і був відомий як "сірий кардинал МЗС".

У вересні 2014 року Демченко став радником президента Петра Порошенка, 23 липня 2019 року – радником президента Володимира Зеленського, а 16 червня 2020 став першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Співавтор Харківських угод

Життєвий шлях Руслана Демченка неодноразово змушував звинувачувати його в різних гріхах, наприклад, закритість його біографії та успіхи в юному віці суспільно-політичний діяч Дмитро Корчинський пояснив роботою в КДБ СРСР, де він нібито закінчив академію ім. Дзержинського у Москві.

З іншого боку, його звинувачують у розробці так званих "Харківських угод", ухвалених навесні 2010 року, коли в обмін на знижку на газ було продовжено оренду російської ВМБ у Севастополі.

Ще навесні 2021 року РНБО доручила СБУ перевірити обставини підготовки та ратифікації Харківських угод, що тоді викликало інтерес ЗМІ до персони самого Руслана Демченка. Втім, влада заявила, що не має даних про причетність Демченка до їх розробки.

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Також невідомі результати люстраційної перевірки Руслана Демченка – оголосити їх ЗМІ в Офісі Президента України відмовилися.

Про те, що Руслан Демченко є російським агентом впливу, який під час захоплення Криму росії покривав дії російських військових писав журналіст Юрій Бутусов, а його призначення в РНБО було незаконним.

Екс-глава Головного управління розвідки МО України Василь Бурба називав Демченка у списку людей, які були на доповіді президенту Володимиру Зеленському про підготовку операції із захоплення "вагнерівців" у 2021 році, що закінчилася невдачею..

Раніше своїх постів позбавилися генеральний прокурор України Ірина Венедиктова та голова СБУ Іван Баканов, їхніх наступників цього тижня має затвердити ВР України.