Україна отримала перші "Гепарди": терміни поставки інших бойових "звірів" прокоментував Резніков

Резніков розповів про перспективи поставок танків Leopard в Україну

Українські Збройні Сили отримали перші самохідні зенітні установки Гепард у рамках чергового пакету військової допомоги від Німеччини. Крім того, вже найближчим часом Київ очікує на поставку бойових німецьких танків Leopard.

Відповідну інформацію у понеділок, 25 липня, під час щоденного телемарафону на українських телеканалах оприлюднив міністр оборони Олексій Рєзніков, відзначивши, що сьогодні на озброєння ЗСУ зайшли три перші Гепарди. Загалом, за його словами, Україна очікує на 15 "зеніток".

Також політик додав, що в рамках обіцяного раніше пакету військової допомоги для протистояння збройній агресії росії, Німеччина вже встигла поставити Києву десятки тисяч снарядів.

Резніков також відзначив, що наразі Україна веде переговори з однією з європейських країн щодо отримання кількох бойових танків Leopard німецького виробництва.

"Скоріше всього ми почнемо з однією із дружніх країн, у яких є танки Leopard. Вони готові нам їх передати", — сказав Резніков.

Він додав, що план, який наразі обговорюється, полягає в тому, що кілька десятків танків Україна повинна отримати одразу після навчання військових, проведення яких може відбутися на полігонах у країнах Балтії, мовляв, із ними є відповідна домовленість про це.

"Після того, як танкові екіпажі будуть готовими, будемо продовжувати паралельно вести розмову про озброєння українських збройних сил сучасними танками. Це не тільки Leopard, ми також намагаємось переконати наших партнерів, що це можуть бути і Abrams американського виробництва", — підсумував міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина врешті розібралася з проблемами у постачанні озброєння для українських Збройних Сил.