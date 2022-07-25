Потрібно бити на випередження: генерал назвав слабке місце росії в Україні

На думку генерала, українським військовим треба скористатися моментом, поки ворожа армія не може поповнити втрачене

Російська армія на тлі втрат та невдач у війні проти України зараз намагається накопичити нові сили, а командування військами країни-агресора пришвидшеними темпами займається мобілізацією. Поки ворожа армія виснажена і не має можливостей наступати на Херсонщині та Запоріжжі, Силам оборони України не варто зупиняти наступ й дотискати окупантів.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив генерал армії України, колишній глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, росіяни станом на зараз обрали за стратегію накопичення нових підрозділів. Для цього усі регіони рф зобов'язали мобілізувати 500-600 осіб з військовим досвідом, що дозволить їм згенерувати близько 10-12 тисяч людей. На думку генерала, їх хочуть кинути на передислокацію з іншими військами, а потім відправити у Донецьку область та на південний напрям.

"І поки росіяни формують резерви, нам слід скористатися ситуацією — і розвивати контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. Можливо, також на Запорізькому. Там, де ми маємо потужні перспективи. Там, де росія в цей момент не здатна посилити свої можливості, підтягнути танки, артилерію і так далі. Така ситуація склалася зараз саме на Херсонщині", – наголосив Микола Маломуж.

Він підкреслив, що саме Херсонська область наразі є найслабшою точкою росіян, тому Збройним силам України треба цим користуватися й дотиснути ворожу армію поблизу Високопілля, де вже створено умови для оточення, а потім рухатися далі вглиб області.

"Слід грати на випередження. Продовжувати знищувати інфраструктуру противника. Бити по складах, по мостах – як це робиться у випадку з Антоновським. Перекриваючи кисень оркам у сенсі постачання боєприпасів і техніки. Відрізаючи одночасно і шляхи до відступу. Все це створює умови страху та дефіциту", — зазначив генерал армії України.

При цьому Маломуж каже, що головне з цим усім не зволікати, аби росіяни не перекинули додаткових військ і не перейшли у наступ, посиливши позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що судячи зі свіжих карт бойових дій, російська армія намагалася прорватися на Херсонщині та під Бахмутом.