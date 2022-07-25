ФСБ жорстко прокололася: Христо Грозєв розкрив скандальні подробиці "викрадення" Україною російського літака

"Елітна" російська спецслужба увесь час змагалася, по суті, проти українських добровольців

Після того як російська ФСБ звинуватила журналіста Христо Грозєва у співпраці з українською розвідкою та участі у спецоперації з викрадення військового літака країни-агресора, відомому розслідувачу Bellingcat довелося реагувати та вносити ясність у закиди.

Відповідь Грозєва з'явилася у понеділок, 25 липня, у його власному Twitter-акаунті. Журналіст оприлюднив ключові подробиці операції, озвучив свою роль у цьому та розповів, де прокололися російські спецслужби.

За його словами, Bellingcat у цій справі виконував роль виключно з ведення хроніки. Цю справу він назвав "однією з найбільш недолугих контррозвідувальних операцій усіх часів", опираючись на те, що дії російської ФСБ були величезною помилкою, яка стала причиною розкриття особистих даних десятків офіцерів, розвідників, а також методів їх роботи та секретних архівів.

При цьому журналіст не заперечує, що українські оперативники дійсно звернулися до льотчиків РФ з пропозицією перегнати їх військовий літак на територію України в обмін на гроші та громадянство ЄС. За словами Грозєва, коли він дізнався про такі умови, то вирішив зняти документальний фільм про цю операцію. А коли зрозуміли, що росіяни на це не підуть, то це перетворилося на подвійну "оперативну гру", у якій обидві сторони намагалися отримати максимум інформації від іншої, водночас подаючи їм максимум дезінформації.

"Українці почали згодовувати "пілотам" — читай ФСБ — фейкові карти дислокації їх ППО, а також дезінформацію про оперативні злітно-посадкові смуги. Водночас "пілоти" надіслали (ймовірно, так само підроблені) власні карти заходу на посадку та зниження. Ми продовжували знімати. Одного разу українці навіть переконали ФСБ відправити дружину одного з пілотів разом із цілою хвостовою командою ФСБ до Мінська, чекаючи обіцяної "зустрічі" з українськими кураторами. ФСБ чекала марно на 4 дні. Ця дивна гра у взаємний обман завершилася, коли ФСБ зрозуміла, що ніхто не з’явиться на жодній із запропонованих зустрічей (ФСБ дуже хотіла ідентифікувати українських агентів), усвідомивши, що вони згоріли. І українці зрозуміли, що справжнього пілота вони теж не отримають. Попри несподіваний фінал (поки що), ми все одно плануємо закінчити цей божевільний фільм", — поділився Грозєв деякими деталями спецоперації.

Журналіст додав, що цей "проєкт" не має стосунку ні до Служби безпеки України, ні до Головного управління розвідки. Його нібито організували колишні оперативники, що дозволило команді Bellingcat отримати доступ до матеріалів.

"Тож усі російські заяви від сьогодні — стверджуючи, що це була операція "ГУР" (військова розвідка) "за підтримки НАТО" — повна, чиста дурість. Вся розвідка ФСБ боролася зубами і цвяхами проти купи, по суті, добровольців", — резюмував Христо Грозєв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хакери злили в мережу документи співробітника ФСБ з планами приховування загиблих в Україні та "спецоперації" у Білорусі.