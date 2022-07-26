Били в одну точку: Кім показав відео моменту обстрілу Миколаєва

В кадр потрапили три ракети, які вдарили дуже близько одна від одної

У Миколаївській обласній військовій адміністрації підтвердили ранковий обстріл міста, яке потрапило під ураження разом з Одесою та Харковом. За попередніми даними, в Миколаєві є влучання в об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство, але, на щастя, немає жертв.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. Він також оприлюднив відео "прильоту" по місту, який трапився близько половини на шосту ранку. На записі видно, як ракета на світанку влучає по будівлях, а незабаром ще дві б’ють зовсім поруч.

У зведенні ОВА удар по Миколаєву описують як масований. Окрім того, повідомляється, що окупанти били по околицях міста ракетами повітряного базування. Намагались вони і вразити портову інфраструктуру Миколаєва.

Кім також повідомив, що напередодні увечері та сьогодні зранку зазнали обстрілів населені пункти у Миколаївському та Баштанському районах. Постраждалих від цих атак нема.

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Окрім того, в області постійно перебувають під обстрілами села у Березнегуватській громаді, розташовані на лінії розмежування. Напередодні ввечері так було зруйновано житловий будинок у селі Маліївка.

Як повідомляв "Телеграф", ранковий удар по півдню України нанесли авіацією з напрямку Чорного моря, а по Миколаївщині вдарили із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.