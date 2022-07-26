Зеленський назвав критичні терміни визволення України — ЗМІ

Наступні тижні будуть вирішальними на війні

Україна має повернути окуповані росією території протягом наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до делегації американського Конгресу, повідомляє Politico. Найближчими місяцями в Україні значно погіршуватиметься погодні умови, що уповільнить бойові дії та деокупація може бути відкладена на пізніший термін.

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, який нещодавно відвідав Київ і зустрічався з Володимиром Зеленським, заявив, що українська влада хоче укласти мирний договір з рф, але тільки після того, як буде звільнено окуповані території. Сміт закликає надавати посилену військову допомогу Україні саме зараз, коли це особливо важливо.

"Наступні три-шість тижнів є вирішальними", — сказав Сміт, передаючи головний меседж, який почув від Зеленського.

У замітці Politico зазначається, що більш низькі температури та суворі умови уповільнять бойові дії до війни на виснаження, яка в основному буде на користь росії, тому допомагати Україні треба зараз.

Раніше повідомлялося, що президент України після п’яти місяців кровопролитних боїв за свободу закликав народ і далі боротися за перемогу.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував атаку росії по порту в Одесі.