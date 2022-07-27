Втрати російських окупантів в Україні перевищили психологічну позначку

Серед загиблих — солдати, офіцери та вищий керівний склад

За час військового вторгнення в Україну росія втратила понад 40 тисяч своїх вбитих солдатів. Такий рубіж круглої цифри вважається важливою психологічною віхою. Рахунок втраченої техніки росіян йде на тисячі одиниць.

Про це свідчать дані українського Генштабу ЗСУ. За даними військових, кількість ліквідованих окупантів досягла 40070 осіб. Добова надбавка — 200 ворогів.

Втрати в техніці за час вторгнення з 24 лютого склали:

1738 танків

3971 бойових броньованих машин

2847 автомобілів

883 артилерійські системи та ін.

Втрати росії в Україні на 27 липня

До особистої психологічної позначки кривавого диктатора володимира путіна за версією письменника та голови російського фонду "СтопІнформТерроросії" Германа Обухова залишилося ще 10 тисяч. Саме втрати 50 тисяч окупантів він вважає достатніми, щоб їх було важко приховати.

Чверть від поточних втрат росія зазнала лише на одній ділянці фронту під час захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. За даними глави Міноборони Олексія Резнікова, там загинули 10-11 тисяч окупантів, а поранено близько 20 тисяч.

У Лисичанську навіть після окупації ворог продовжує втрачати людей. Напередодні після майстерного удару на той світ вирушили близько півсотні загарбників.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що за оцінками ЦРУ втрати окупантів в Україні пораненими та ліквідованими сягають 60 тисяч. Цифра втрат ворога радує не всіх — компанія Apple заборонила показувати їх у спеціальному додатку і назвала оприлюднення таких даних "неетичним".