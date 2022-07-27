Як військовозобов’язаному виїхати за кордон у відрядження: юрист дав відповідь

Військовозобов’язані українці можуть виїхати у робоче відрядження під час воєнного стану

Мобілізація в Україні, яка почалася після повномасштабного вторгнення рф, триває, через що деяким громадянам не можна перетинати кордон без відповідних документів.

"Телеграф" розбирався, які документи потрібні військовозобов’язаним для виїзду з України у відрядження, передає b2bconsult.

Адвокат Ігор Дайнеко роз’яснив, що згідно з п. 2-6 Постанови КМУ N57 від 27.01.1995 року під час воєнного стану перетинати кордон України мають право лише військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону мобілізаційної підготовки та мобілізації".

Згідно з роз’ясненням ДПС України, у робоче відрядження військовозобов’язані можуть виїхати за кордон за умови надання:

Наказу (витягу з наказу) Мінекономіки про бронювання та надання відстрочки від призову;

Наказ про відрядження.

Таким чином, виїхати за кордон можливо, якщо підприємство (роботодавець) забронювало особу у порядку, визначеному постановою КМУ №194, та направляє її у відрядження за кордон.

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Нагадаємо, у МВС розповіли, як українці зловживають дозволами на перетин кордону.